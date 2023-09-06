Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1925

Дата смерти

24.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925

Отец: Шаповалов Яков

Мать: Шаповалова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
26.06.1948

Сын: Головко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Головко Петр Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1954

Дочь: Тимина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Головко Петр Иванович

Алексеево-Лозовское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Реальная дата рождения 23.06.1954
Смерть
24.10.1994
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