Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1925
Дата смерти24.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925
Отец: Шаповалов Яков
Рождение ребёнка
26.06.1948
Сын: Головко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Головко Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1954
Дочь: Тимина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Головко Петр Иванович
Алексеево-Лозовское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Реальная дата рождения 23.06.1954
Смерть
24.10.1994