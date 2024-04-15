Логинов Алексей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Алексей Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1895 ст.

Дочь: Лукья Алексеевна

Мать ребёнка: Логинова Соломония Анисимовна

Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
24.12.1895 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Варвара Ефимовна (Гилева) Гилева
Восприемник
14.07.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Степан Моисеевич Ляпустин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Соломония Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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