Логинов Алексей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1895 ст.
Дочь: Лукья Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Соломония Анисимовна
Восприемник
24.12.1895 ст.
Варвара Ефимовна (Гилева) Гилева
Восприемник
14.07.1896 ст.
Степан Моисеевич Ляпустин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно