Чупин Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Яков Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1898 ст.

Дочь: Овечкина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Чупина Анна Иванона

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Анна Иванона

Смерть
Неизвестно
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