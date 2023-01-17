Чупин Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1898 ст.
Дочь: Овечкина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чупина Анна Иванона
Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Анна Иванона
Смерть
Неизвестно