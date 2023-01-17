Тувышкин Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тувышкин Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1974

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1974

Отец: Тувышкин Владимир Иванович

Мать: Тувышкина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
05.05.2000

Дочь: Тувышкина Полина Ивановна

Мать ребёнка: Тувышкина Ольга Владимировна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
13.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тувышкина Ольга Владимировна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
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