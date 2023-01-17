Тувышкин Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1974
Рождение ребёнка
05.05.2000
Дочь: Тувышкина Полина Ивановна
Мать ребёнка: Тувышкина Ольга Владимировна
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
13.05.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тувышкина Ольга Владимировна
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край