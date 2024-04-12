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Бычков Василий Петров

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1839 ст.

Сын: Бычков Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1843 ст.

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1846 ст.

Сын: Бычков Василий Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1849 ст.

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Максимова

Смерть
Неизвестно
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