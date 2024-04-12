Бычков Василий Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1839 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
29.06.1843 ст.
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
27.12.1846 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
04.06.1849 ст.
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Максимова
Смерть
Неизвестно