Княжева Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти09.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Рождение ребёнка
14.10.1948
Отец ребёнка: Княжев Николай Тихонович
Рождение ребёнка
24.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Княжев Николай Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.2006