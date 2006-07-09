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Княжева Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

09.07.2006

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: Княжев Василий Васильевич

Мать: Княжева Анна Варфоломеевна

Рождение ребёнка
14.10.1948

Сын: Княжев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Княжев Николай Тихонович

Рождение ребёнка
24.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Княжев Николай Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княжев Николай Тихонович

Смерть
09.07.2006
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