Московских (Зрилина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московских (Зрилина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Зрилин Яков Григорьевич

Мать: Зрилина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московских Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
2008
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