Московских (Зрилина) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Зрилин Яков Григорьевич
Мать: Зрилина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Московских Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
2008