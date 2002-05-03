Афанасьева Елизавета Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1924
Дата смерти03.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924
Отец: Афанасий
Мать: Егорова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1961
Сын: Афанасьев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Шорников Афанасий Андреевич
Ермошкино, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.06.1964
Дочь: Иванова Людмила Афанасьевна
Отец ребёнка: Шорников Афанасий Андреевич
Смерть
03.05.2002