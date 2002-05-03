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Афанасьева Елизавета Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1924

Дата смерти

03.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924

Отец: Афанасий

Мать: Егорова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорников Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
27.09.1961

Сын: Афанасьев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Шорников Афанасий Андреевич

Ермошкино, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.06.1964

Дочь: Иванова Людмила Афанасьевна

Отец ребёнка: Шорников Афанасий Андреевич

Смерть
03.05.2002

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