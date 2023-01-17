Жуков Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения17.01.1908
Дата смерти29.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1908
Отец: Жуков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Жуков Александр Александрович
Мать ребёнка: Жукова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Жуков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Жукова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Жукова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Жукова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1909
Умер от эпилепсии