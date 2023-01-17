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Жуков Александр Максимович

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.01.1908

Дата смерти

29.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1908

Отец: Жуков Максим Андреевич

Мать: Жукова Клавдия Васильевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Жуков Александр Александрович

Мать ребёнка: Жукова Александра Павловна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Жуков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Жукова Александра Павловна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Жукова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Жукова Александра Павловна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Александра Павловна

Смерть
29.01.1909
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Умер от эпилепсии
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