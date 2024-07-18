Софья Карповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1809 и 1810
Дата смертиДо 1867
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810
Отец: Карп Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1834
Муж: Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Адриан Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1842
Сын: Емельян Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1846
Сын: Илья Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Андреевич
Смерть
До 1867