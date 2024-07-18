Софья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофья Карповна

Софья Карповна

Место рождения

Клычево, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1809 и 1810

Дата смерти

До 1867

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810

Отец: Карп Яковлевич

Мать: не указана

Клычево, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
20.07.1834

Муж: Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Адриан Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Андреевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1842

Сын: Емельян Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Андреевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1846

Сын: Илья Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Андреевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1867

Мы используем куки для улучшения работы сайта.