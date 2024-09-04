Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

24.06.1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725

Сын: Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Фёдорович

Смерть
24.06.1771

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