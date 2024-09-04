Акилина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти24.06.1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Фёдорович
Смерть
24.06.1771