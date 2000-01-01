Маковеев Абросим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1645
Дата смерти1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Маковеев Яков Абросимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Маковеев Степан Абросимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маковеева Ирина Осипова
Смерть
1731