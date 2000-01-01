Маковеев Абросим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеев Абросим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1645

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1650 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Маковеев Яков Абросимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Маковеев Степан Абросимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковеева Ирина Осипова

Смерть
1731
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