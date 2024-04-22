(-) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1889 ст.
Дата смерти14.02.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1889 ст.
Отец: - Андрей Андреевич
Мать: - Дарья Прокопьевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.181-182 (Рождение №-16ж)
Крещение
18.03.1889 ст.
Крёстный отец: Алексей Михайлович - крестьянский сын из д.Бол.Горка Крёстная мать: Ирина Ефимовна - крестьянская девица из д.Слеповское
Смерть
14.02.1906 ст.
Крестьянская дочь-девица в 17 лет (от водянки)
Похороны
16.02.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.123-124 (Умершие №-5ж)