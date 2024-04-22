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(-) Дарья Андреевна

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

16.03.1889 ст.

Дата смерти

14.02.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1889 ст.

Отец: - Андрей Андреевич

Мать: - Дарья Прокопьевна

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.181-182 (Рождение №-16ж)
Крещение
18.03.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Алексей Михайлович - крестьянский сын из д.Бол.Горка Крёстная мать: Ирина Ефимовна - крестьянская девица из д.Слеповское
Смерть
14.02.1906 ст.
Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская дочь-девица в 17 лет (от водянки)
Похороны
16.02.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.123-124 (Умершие №-5ж)
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