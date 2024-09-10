Марахов Иван Аггеев
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
03.03.1893
21331. МАРАХОВъ, Иванъ Аггѣевъ. Кр. Нижегород. у., Алистѣевск, в., д. Оринки (клѣбопаш.), 52 л.; приг. З. Н. 1 уч. Горбатов. у. по 189 ст. У. о нак., въ тюрьму на З м. Исп. З Марта 1693 г. https://ya... Показать все
Смерть
Неизвестно