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Марахов Иван Аггеев

Место рождения

Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Осуждение
03.03.1893
Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
21331. МАРАХОВъ, Иванъ Аггѣевъ. Кр. Нижегород. у., Алистѣевск, в., д. Оринки (клѣбопаш.), 52 л.; приг. З. Н. 1 уч. Горбатов. у. по 189 ст. У. о нак., въ тюрьму на З м. Исп. З Марта 1693 г. https://ya... Показать все
Смерть
Неизвестно

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