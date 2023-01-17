Корепанов Михаил Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корепанова Ираида Серафимовна
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
01.02.1954
Рождение ребёнка
30.07.1982
Дочь: Якимовец Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Корепанова Ираида Серафимовна