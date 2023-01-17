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Корепанов Михаил Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корепанова Ираида Серафимовна

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
01.02.1954

Отец: Корепанов Артемий Антонович

Мать: Корепанова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
30.07.1982

Дочь: Якимовец Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Корепанова Ираида Серафимовна

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