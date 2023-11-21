Поселенов Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1969
Отец: Поселёнов Юрий Васильевич
Мать: Поселенова Людмила
Рождение ребёнка
02.01.2004
Дочь: Поселенова Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Поселенова Анна Николаевна
Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.04.2007
Сын: Поселенов Владимир Игоревич
Мать ребёнка: Поселенова Анна Николаевна