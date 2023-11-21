Поселенов Игорь Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поселенов Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1969

Отец: Поселёнов Юрий Васильевич

Мать: Поселенова Людмила

Рождение ребёнка
02.01.2004

Дочь: Поселенова Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Поселенова Анна Николаевна

Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.04.2007

Сын: Поселенов Владимир Игоревич

Мать ребёнка: Поселенова Анна Николаевна

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