Зюзьков Дмитрий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1922
Дата смерти09.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1922
Рождение ребёнка
12.05.1951
Дочь: Велеславова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.08.2006
Похороны
Неизвестно
Шинное Кладбище (Красноярск)