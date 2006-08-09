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Зюзьков Дмитрий Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1922

Дата смерти

09.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1922

Отец: Зюзьков Корней Васильевич

Мать: Зюзькова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1951

Дочь: Велеславова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.08.2006
Похороны
Неизвестно
Шинное Кладбище (Красноярск)
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