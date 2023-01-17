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Луковский Иван Осипович

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Место рождения

Ново-Александровский уезд Ковенской губернии

Дата рождения

1826

Дата смерти

21.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Луковский Осип

Мать: не указана

Ново-Александровский уезд Ковенской губернии
В 1863 году был выслан в г. Смоленск под надзор полиции за причастность к польским метяжам в Могилевской губернии. Своего первого сына Иосифа с собой не взяли.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Луковский Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Луковская Юлия Иосифовна

Рождение ребёнка
19.08.1865

Сын: Луковский Антон-Семен Иванович

Мать ребёнка: Луковская Юлия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковский Игнат-Виктор Иванович

Мать ребёнка: Луковская Юлия Иосифовна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луковская Юлия Иосифовна

Смерть
21.06.1903
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Умер в 77 лет от старости. Похоронен на Римско-католическом кладбище номер записи - 72
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