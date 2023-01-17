Луковский Иван Осипович
Место рожденияНово-Александровский уезд Ковенской губернии
Дата рождения1826
Дата смерти21.06.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Луковский Осип
Мать: не указана
Ново-Александровский уезд Ковенской губернии
В 1863 году был выслан в г. Смоленск под надзор полиции за причастность к польским метяжам в Могилевской губернии. Своего первого сына Иосифа с собой не взяли.
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Луковская Юлия Иосифовна
Рождение ребёнка
19.08.1865
Сын: Луковский Антон-Семен Иванович
Мать ребёнка: Луковская Юлия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковский Игнат-Виктор Иванович
Мать ребёнка: Луковская Юлия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луковская Юлия Иосифовна
Смерть
21.06.1903
Умер в 77 лет от старости. Похоронен на Римско-католическом кладбище номер записи - 72