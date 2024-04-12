Фонотова БАРКЭТ Феодора Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фонотов Баркэт Харлампий Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно