Фонотова БАРКЭТ Феодора Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова БАРКЭТ Феодора Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1836

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Фонотов Баркэт Харлампий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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