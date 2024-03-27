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Салиха Первая Жена

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)

Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1811

Сын: Мустаев Сирин

Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мустаев Гайнетдин

Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мустаев Камалетдин

Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мустаев Назметдин

Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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