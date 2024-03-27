Салиха Первая Жена
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)
Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мустаев Сирин
Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мустаев Гайнетдин
Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мустаев Камалетдин
Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мустаев Назметдин
Отец ребёнка: Мусаапкин Мустафа (Мустай) Мулла
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно