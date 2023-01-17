Лаппо Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаппо Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1978

Дочь: Полянская Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.05.1982

Сын: Михайлов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.05.1982

Сын: Михайлов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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