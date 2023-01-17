Лаппо Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1978
Дочь: Полянская Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
18.05.1982
Сын: Михайлов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
18.05.1982
Сын: Михайлов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Михайлова Наталья Викторовна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана