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Елизавета Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Около 1840

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Василий Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Розов Василий Иванов

Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Розов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Розова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Розов Николай Иванов

Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Розова) Олимпиада Иванова

Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Розова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Розова) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Розов Александр Иванов

Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев

Смерть
Около 1840

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