Елизавета Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиОколо 1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Василий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Розов Василий Иванов
Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Розов Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Розова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Розов Николай Иванов
Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Розова) Олимпиада Иванова
Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Розова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Розова) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Розов Иван Алексеев
Смерть
Около 1840