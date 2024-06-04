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Аксинья Петрова

Место рождения

дер. Моклоуши, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартын (Любим) Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Федор (Нечай) Мартынов

Отец ребёнка: Мартын (Любим) Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Исай Мартынов

Отец ребёнка: Мартын (Любим) Григорьев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Марья Мартынова

Отец ребёнка: Мартын (Любим) Григорьев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762

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