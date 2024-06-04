Аксинья Петрова
Место рождениядер. Моклоуши, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Мартын (Любим) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Исай Мартынов
Отец ребёнка: Мартын (Любим) Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Марья Мартынова
Отец ребёнка: Мартын (Любим) Григорьев
Смерть
После 1762