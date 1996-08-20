Пушкин Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1996

Отец: не указан

Мать: Лазаренко Ирина Олеговна

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