Агеев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеев Григорий

Агеев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьевич Спиридон

Мать ребёнка: (Агеева) Аксинья

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьевна) Мария

Мать ребёнка: (Агеева) Аксинья

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьевна) Пелагея

Мать ребёнка: (Агеева) Аксинья

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьевна) Екатерина

Мать ребёнка: (Агеева) Аксинья

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьевич Константин

Мать ребёнка: (Агеева) Аксинья

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Григорьевна) Варвара

Мать ребёнка: (Агеева) Аксинья

Смерть
Неизвестно

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