Tөxfәtulla — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTөxfәtulla

Tөxfәtulla

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ğəbdrəxim

Мать: Өbəy Fəyzulla qızı

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close