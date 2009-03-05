Губарев Евгений (Геннадий) Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1939
Дата смерти05.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939
Рождение ребёнка
07.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губарева Нина Мифодиевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губарева Нина Мифодиевна
Смерть
05.03.2009