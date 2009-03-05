Губарев Евгений (Геннадий) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубарев Евгений (Геннадий) Степанович

Губарев Евгений (Геннадий) Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1939

Дата смерти

05.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939

Отец: Губарев Степан Иванович

Мать: Губарева Ефросинья Стефановна

Рождение ребёнка
07.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губарева Нина Мифодиевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарева Нина Мифодиевна

Смерть
05.03.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close