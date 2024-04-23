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Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Семенов

Мать: Наталья Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Епифанова

Бракосочетание
05.11.1822 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Марфа Епифанова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Трифан Петров

Мать ребёнка: Марфа Епифанова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Марфа Епифанова

Рождение ребёнка
04.07.1839

Сын: Антон Петров

Мать ребёнка: Марфа Епифанова

Смерть
Неизвестно

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