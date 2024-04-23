Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Семенов
Мать: Наталья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Епифанова
Бракосочетание
05.11.1822 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Марфа Епифанова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Трифан Петров
Мать ребёнка: Марфа Епифанова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Марфа Епифанова
Рождение ребёнка
04.07.1839
Сын: Антон Петров
Мать ребёнка: Марфа Епифанова
Смерть
Неизвестно