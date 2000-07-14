Норкин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норкин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Норкин Иван Георгиевич (Егорович)

Мать: не указана

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