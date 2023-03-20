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Петров Марк Финогенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Петров Финоген Петров

Мать: Петрова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Петров Андрей Маркович

Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Февронья Марковна

Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Петров Флор Маркович

Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ольга Марковна

Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Петров Тимофей Маркович

Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Настасия Маркова

Мать ребёнка: Петрова Неонила Фадеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Неонила Фадеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Наталия Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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