Петров Марк Финогенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Петров Финоген Петров
Мать: Петрова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Февронья Марковна
Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Петров Флор Маркович
Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ольга Марковна
Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Петрова Наталия Игнатьева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Настасия Маркова
Мать ребёнка: Петрова Неонила Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Неонила Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно