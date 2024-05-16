Благановский Аполон Бонифатиев
Место рожденияПолтавская Губерния, Златопольский уезд
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Полтавская Губерния, Златопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
07.07.1868
Ставидла, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно