Благановский Аполон Бонифатиев 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Благановский Аполон Бонифатиев

Место рождения

Полтавская Губерния, Златопольский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская Губерния, Златопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
07.07.1868

Жена: Ольшанская Аде(а)лаида Болеславова

Ставидла, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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