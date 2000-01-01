Луп Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуп Сидоров

Луп Сидоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Сидор Григорьев

Мать: Ирина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Пантелей Лупов

Мать ребёнка: Ирина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Баранов Поликарп Лупов

Мать ребёнка: Ирина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Марфа Лупова

Мать ребёнка: Ирина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Лупова

Мать ребёнка: Ирина Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Емельянова

Смерть
1799
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close