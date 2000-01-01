Луп Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Сидор Григорьев
Мать: Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Пантелей Лупов
Мать ребёнка: Ирина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Ирина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Марфа Лупова
Мать ребёнка: Ирина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Лупова
Мать ребёнка: Ирина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Емельянова
Смерть
1799