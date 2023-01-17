(Смолякова) Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1893 ст.
Крещение
01.10.1893 ст.
Козлов Канидий Алексеевич. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Тюленева Гликерия Григорьевна. Восприемница. Крестьянская девица Симбирской губернии Ардатьевского уезда деревни Чёрной Промсы Свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно