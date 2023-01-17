(Смолякова) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смолякова) Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1893 ст.

Отец: Смоляков Тимофей Спиридонович

Мать: Смолякова Елена Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
01.10.1893 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Козлов Канидий Алексеевич. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Тюленева Гликерия Григорьевна. Восприемница. Крестьянская девица Симбирской губернии Ардатьевского уезда деревни Чёрной Промсы Свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно
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