Селищев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1921
Дочь: Крюкова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
09.09.1926
Дочь: Селищева Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1931
Дочь: Селищева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селищев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селищева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно