Селищев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селищев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1921

Дочь: Крюкова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
09.09.1926

Дочь: Селищева Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1931

Дочь: Селищева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селищев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селищева Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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