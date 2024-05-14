Алипов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1975
Отец: Алипов Александр Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алипова Юлия Николаевна
Развод
Неизвестно
Жена: Алипова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.2003
Дочь: Алипова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Алипова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.2009
Дочь: Алипова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Алипова Юлия Николаевна