Мгдесян (Гарслян) Элида Тевановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мгдесян (Гарслян) Элида Тевановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1938

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1938

Отец: Гарслян Теван Апетнакович

Мать: Гарслян Ареват Аршаковна

Рождение ребёнка
27.05.1964

Дочь: Ераносян Армине Карленовна

Отец ребёнка: Мгдесян Карлен Хосровович

Рождение ребёнка
03.03.1967

Дочь: Мгдесян Зарина Карленовна

Отец ребёнка: Мгдесян Карлен Хосровович

Рождение ребёнка
13.09.1972

Дочь: Мгдесян Кнарик (Нана) Карленовна

Отец ребёнка: Мгдесян Карлен Хосровович

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