Мгдесян (Гарслян) Элида Тевановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1938
Рождение ребёнка
27.05.1964
Дочь: Ераносян Армине Карленовна
Отец ребёнка: Мгдесян Карлен Хосровович
Рождение ребёнка
03.03.1967
Дочь: Мгдесян Зарина Карленовна
Отец ребёнка: Мгдесян Карлен Хосровович
Рождение ребёнка
13.09.1972
Дочь: Мгдесян Кнарик (Нана) Карленовна
Отец ребёнка: Мгдесян Карлен Хосровович