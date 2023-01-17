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Потяркин Михаил Андреевич

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Потяркин Андрей Ильич

Мать: Потяркина Татьяна Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Потяркина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Васильевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Потяркин Апполон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Потяркина Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Васильевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Потяркина Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Васильевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Потяркин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Васильевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Потяркин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Акулина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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