Потяркин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Потяркина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Потяркин Апполон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Потяркина Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Потяркина Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Потяркин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно