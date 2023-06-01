Курганский Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1965
Отец: Курганский Иван
Мать: Курганская Мария
Рождение ребёнка
12.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курганская Оксана Викторовна
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курганская Мария Юрьевна