Курганский Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганский Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1965

Отец: Курганский Иван

Мать: Курганская Мария

Рождение ребёнка
12.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курганская Оксана Викторовна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курганская Мария Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

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