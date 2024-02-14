Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1833

Дата смерти

20.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Сайфульмулюков Хисаметдин

Мать: Сайфульмулюкова (Хисаметдинова) Гульбагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862

Сын: Тухватулин Ахмедияр

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тухватуллин Нигаметулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Рождение ребёнка
04.07.1872

Сын: Тухватуллин Файзулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Рождение ребёнка
1877

Сын: Тухватуллин Галимулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Рождение ребёнка
19.11.1877

Сын: Тухватуллин Сайфулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Рождение ребёнка
02.01.1882

Сын: Тухватуллин Гарифулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Тухватуллин Габидулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Смерть
20.06.1906

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