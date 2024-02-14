Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1833
Дата смерти20.06.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Тухватулин Ахмедияр
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига
Рождение ребёнка
04.07.1872
Сын: Тухватуллин Файзулла
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига
Рождение ребёнка
19.11.1877
Сын: Тухватуллин Сайфулла
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига
Рождение ребёнка
02.01.1882
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига
Рождение ребёнка
24.07.1884
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига
Смерть
20.06.1906