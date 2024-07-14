Дисяк (Смычник) Наталья Сергеевна 28.06.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дисяк (Смычник) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Закопанка, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

28.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1983

Отец: Смычник Сергей Николаевич

Мать: Смычник (Дудко) Галина Алексеевна

Закопанка, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
27.09.1984

Муж: Дисяк Сергей Михайлович

Таль, Любанский район, Минская область
Бракосочетание
16.06.2008

Муж: Дисяк Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.2009

Дочь: Дисяк Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Дисяк Сергей Михайлович

Новые Докторовичи, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.10.2015

Сын: Дудко Егор

Отец ребёнка: Дисяк Сергей Михайлович

Новые Докторовичи, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.06.2018

Дочь: Дисяк Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Дисяк Сергей Михайлович

Новые Докторовичи, Копыльский район, Минская область

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