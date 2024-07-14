Дисяк (Смычник) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1983
Бракосочетание
27.09.1984
Таль, Любанский район, Минская область
Бракосочетание
16.06.2008
Рождение ребёнка
16.07.2009
Дочь: Дисяк Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Дисяк Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.2015
Сын: Дудко Егор
Отец ребёнка: Дисяк Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.2018
Дочь: Дисяк Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Дисяк Сергей Михайлович