Рыженьков Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1773
Отец: Рыженьков Сергей Федорович
Мать: не указана
25 семья в 1816 33 семья в 1850 Строгино Переведен в Черепково в 1846 г. 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1809
Сын: Рыженьков Евсей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
25 семья в 1816 Отдан с рекртуры в 1837
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рыженьков Семен Андреевич
Мать ребёнка: Рыженькова Авдотья Сергеевна
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рыженьков Афонасий Андреевич
Мать ребёнка: Рыженькова Авдотья Сергеевна
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857
Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд