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Рыженьков Андрей Сергеевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Рыженьков Сергей Федорович

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
25 семья в 1816 33 семья в 1850 Строгино Переведен в Черепково в 1846 г. 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1809

Сын: Рыженьков Евсей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
25 семья в 1816 Отдан с рекртуры в 1837
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рыженьков Семен Андреевич

Мать ребёнка: Рыженькова Авдотья Сергеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рыженьков Афонасий Андреевич

Мать ребёнка: Рыженькова Авдотья Сергеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыженькова Авдотья Сергеевна

Смерть
1857
Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
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