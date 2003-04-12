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Шабанов Георгий Олегович
Шабанов Георгий Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.2003
Пол
Мужской
Отец
Шабанов Олег Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Шабанова (Карлеба) Елена Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2003
Отец:
Шабанов Олег Анатольевич
Мать:
Шабанова Елена Владимировна
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