Сиротина (Оглы) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1868
Дата смерти?.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротина (Сиротина) Злата
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сиротина) Хая-Сима
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светличная (Сиротина) Рива
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова (Сиротина) Ита
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиротин Яков
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиротин Иосиф
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиротин Давид
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сирота Залман
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Сиротина) Ханна (Анна)
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Суздальницкая (Сиротина) Сарра Григорьевна
Отец ребёнка: Сиротин Григорий
Смерть
?.02.1964
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно