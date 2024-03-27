Сиротина (Оглы) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина (Оглы) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

1868

Дата смерти

?.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротина (Сиротина) Злата

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сиротина) Хая-Сима

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светличная (Сиротина) Рива

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова (Сиротина) Ита

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Яков

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Иосиф

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Давид

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сирота Залман

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Сиротина) Ханна (Анна)

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Суздальницкая (Сиротина) Сарра Григорьевна

Отец ребёнка: Сиротин Григорий

Смерть
?.02.1964
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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