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Шаламов Иван Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

18.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шаламов Ефим Григориев

Мать: Шаламова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова

Рождение ребёнка
09.05.1864

Сын: Шаламов Феодор Иванов

Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова

Пророко-Ильинская церковь с. Сикияз. Крёстный: с. Озеро Шаламов Семён Иванович; Крёстная: Шаламова Агафья Ефимовна, крестьянская девица.
Рождение ребёнка
27.11.1865

Дочь: Шаламова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова

Крестили 28.11.1865г. Крёстный: с.Озеро Шаламов Семён Иванович; Крёсная: с. Озеро Шаламова Агафья Ефимовна.
Рождение ребёнка
?.06.1866

Дочь: Шаламова Наталья Иванова

Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова

Рождение ребёнка
01.02.1869

Дочь: Шаламова Анна Иванова

Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова

Рождение ребёнка
17.09.1870

Сын: Шаламов Феодор Иванов

Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова

Смерть
18.08.1909
Умер в 87лет.

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