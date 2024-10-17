Шаламов Иван Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти18.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Шаламов Ефим Григориев
Мать: Шаламова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1864
Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова
Пророко-Ильинская церковь с. Сикияз. Крёстный: с. Озеро Шаламов Семён Иванович; Крёстная: Шаламова Агафья Ефимовна, крестьянская девица.
Рождение ребёнка
27.11.1865
Дочь: Шаламова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова
Крестили 28.11.1865г. Крёстный: с.Озеро Шаламов Семён Иванович; Крёсная: с. Озеро Шаламова Агафья Ефимовна.
Рождение ребёнка
?.06.1866
Дочь: Шаламова Наталья Иванова
Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова
Рождение ребёнка
01.02.1869
Дочь: Шаламова Анна Иванова
Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова
Рождение ребёнка
17.09.1870
Мать ребёнка: Шаламова Лукерья (Гликерия) Фёдорова
Смерть
18.08.1909
Умер в 87лет.