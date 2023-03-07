Лукьянов Михаил
Место рожденияс.Поляны Сурского р-на Лысковской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Поляны Сурского р-на Лысковской области
Рождение ребёнка
03.02.1939
Сын: Лукьянов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова Анна Владимировна
с.Полянки Сурского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно