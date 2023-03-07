Лукьянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Михаил

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Место рождения

с.Поляны Сурского р-на Лысковской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Поляны Сурского р-на Лысковской области
Рождение ребёнка
03.02.1939

Сын: Лукьянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Анна Владимировна

с.Полянки Сурского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Анна Владимировна

Смерть
Неизвестно
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