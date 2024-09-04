Рукавишников Антон Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова (Рукавишникова) Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Рукавишникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рукавишникова Анна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Рукавишникова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Рукавишникова Анна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Гоголева (Рукавишникова) Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Рукавишникова Анна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Рукавишников Алексей Антонович
Мать ребёнка: Рукавишникова Анна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Рукавишников Александр Антонович
Мать ребёнка: Рукавишникова Анна
Смерть
Неизвестно