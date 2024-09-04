Рукавишников Антон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукавишников Антон Афанасьевич

Рукавишников Антон Афанасьевич

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рукавишников Афанасий Андреев (Демидов)

Мать: Дарья Григорьева

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова (Рукавишникова) Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Рукавишникова Анна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Анна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Рукавишникова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Рукавишникова Анна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Гоголева (Рукавишникова) Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Рукавишникова Анна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Рукавишников Алексей Антонович

Мать ребёнка: Рукавишникова Анна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Рукавишников Александр Антонович

Мать ребёнка: Рукавишникова Анна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.