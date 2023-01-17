Тавостина Мидора Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
По легенде она работала в Санкт-Петербурге, в богатом каком-то еврейском доме. И сына она прижила от еврея, хозяина.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тавостин Игнатий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Фалелеево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Уроженец деревни Фалелеево. Внебрачный сын прабабушки Минодоры Егоровны, усыновлен Иваном Соколовым. Был отправлен в Санкт-Петербург для обучения. Лудильщик-жестянщик. Работал бакенщиком. Поставлен ст... Показать все
Смерть
Неизвестно