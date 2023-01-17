Тавостина Мидора Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавостина Мидора Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

По легенде она работала в Санкт-Петербурге, в богатом каком-то еврейском доме. И сына она прижила от еврея, хозяина.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тавостин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Фалелеево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Уроженец деревни Фалелеево. Внебрачный сын прабабушки Минодоры Егоровны, усыновлен Иваном Соколовым. Был отправлен в Санкт-Петербург для обучения. Лудильщик-жестянщик. Работал бакенщиком. Поставлен ст... Показать все
Смерть
Неизвестно
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