Гаврилова (Гаврилов) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гаврилов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно