Гаврилова (Гаврилов) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Гаврилов) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гаврилов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Баева (гаврилова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Гаврилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Алексеевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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