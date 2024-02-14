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Мотыльская Этка Йоселевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотыльский Абель

Отец ребёнка: Мотыльский Берко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотыльский Берко

Упоминание
Неизвестно
Фонд 29 опись 1 делопроизводство 4 (на стр.118) (1898-1900) - д. 208 О прокурорском надзоре…. (в т.ч.: Лейба и Шлема Мотыльские ходатайствуют о матери Этки Мотыльской
Рождение ребёнка
1872

Сын: Мотыльский Лейб

Отец ребёнка: Мотыльский Берко

Рождение ребёнка
1873

Сын: Мотыльский Шлема

Отец ребёнка: Мотыльский Берко

Смерть
Неизвестно

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