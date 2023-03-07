Обухов Епифан (Степан) Меркурьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Епифан (Степан) Меркурьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Обухов Меркурей (Меркушка) Михеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Неонила Епифанова

Мать ребёнка: Обухова Авдотья Кириллова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Обухов Сергей Епифанов

Мать ребёнка: Обухова Авдотья Кириллова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Обухов Михаил (Михей) Епифанов

Мать ребёнка: Обухова Авдотья Кириллова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Авдотья Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1730
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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