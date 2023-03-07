Обухов Епифан (Степан) Меркурьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1672
Отец: Обухов Меркурей (Меркушка) Михеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Неонила Епифанова
Мать ребёнка: Обухова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Обухова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Обухов Михаил (Михей) Епифанов
Мать ребёнка: Обухова Авдотья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1730